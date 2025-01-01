Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Усолье выступят солисты Пермской оперы, Dabro и «Неизвестный композитор» В четвёртый раз пройдёт фестиваль исторического наследия «Строганов фест» Поделиться Твитнуть

16 августа на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» пройдет традиционный «Строганов фест» (0+) — «фестиваль о наследии и вдохновении, о традициях и амбициях».

На главной фестивальной сцене пройдёт большая музыкальная программа. В лайнапе — «Глафира Этно Трио» (Пермь), «Варья» (Пермь), «Белолуна» (Сочи), «Неизвестный композитор» (Москва). Все они работают с фолковыми мотивами и сюжетами, соединяя их с электронной музыкой, этническими инструментами и современными танцевальными ритмами.

На фестиваль прибудут рок-путешественники — группа «Экспедиция Восход» (Москва). Участники группы путешествуют по миру на отечественных «Волгах», дают концерты в самых отдалённых уголках планеты, знакомят людей с российской фолк-культурой, делают коллаборации с этномузыкантами и снимают кино по мотивам своих путешествий.

Хедлайнером станет группа Dabro с хитами «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район», «Ты знаешь, мам», «Вечерами», «Мне не страшно» и другими.

Классическую музыку в фестивальной программе представят музыканты Пермского театра оперы и балета. Специально для «Строганов фест» был создан камерный ансамбль «2/4» и подготовлена программа из произведений Грига, Бартока, Лядова и других композиторов. Солисты театра Наталья Буклага и Эдуард Морозов исполнят на главной сцене оперные арии и дуэты.

Состоится показ этнографической коллекции одежды «Шёпот Пармы». Её автор — народный мастер Пермского края, исследователь и реконструктор Ольга Шейерман — постаралась показать, как выглядели жители строгановских вотчин столетия назад, и посвятила свою коллекцию 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Тему исторического костюма продолжит лекционная программа: дизайнер и эксперт в сфере моды Людмила Карнаухова расскажет о том, как русский национальный костюм вдохновлял российскую и мировую моду, и объяснит, в чем проявлялись блеск и обаяние рода Строгановых, а историк костюма и реконструктор Александр Белкин продемонстрирует особенности кроя и устройства старинных платьев с кринолинами и турнюрами.

На традиционной кулинарной площадке «Будь, как Строганов, ешь бефстроганов!» состоится битва шеф-поваров Урала и Сибири, которые будут готовить мясо по-строгановски. Попробовать это русское кушанье смогут все желающие. Для зрителей пройдут мастер-шоу от шефов и членов жюри.

Несколько театральных команд покажут сцены из жизни Строгановых и перформансы на арт-причале. Коллектив молодых московских актёров театра и кино представит постановку интерактивного театра, где зрители могут влиять на развитие сюжета, обсуждать смысл происходящего в реальном времени и даже занять место актёров. В центре постановки — фигура Софьи Строгановой. Режиссер — Никита Юськов («Современник», «Центр имени Мейерхольда»). В главной роли Анна Савранская («Лед 3», «Метод 3»).

В этом году на фестивале впервые пройдёт деловая программа. На «Форуме действий. Строгановы 2.0» состоится разговор о том, как промышленные центры России превращаются сегодня в центры культурные и туристические, а также о том, как сегодня можно строить бизнес, основанный на наследии места.

В детской программе — рисование большого фестивального комикса, создание зеркальных портретов, мастер-класс по танцам XVIII века, мастерская костюма, старинные игрушки.

В музее «Палаты Строгановых» состоится презентация реконструированных старинных дверей XVIII века со слюдяными вставками. Это точная копия дверей, когда-то украшавших палаты Строгановых. Она станет частью художественной выставки «Врата и двери».

Фестиваль культурного наследия «Строганов фест» проходит в Усолье с 2022 года. Его цель — приобщение к истории и наследию строгановских вотчин через музыку, живопись, современные цифровые технологии, кулинарию, знакомство с местными традициями и ремёслами.

«Строганов фест» — обладатель третьей премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек» Международной премии Russian Event Awards 2023 года.

