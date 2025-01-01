Пермский край занял третье место в ПФО по уровню зарплат в добывающей промышленности Средняя зарплата в отрасли превысила 90 тыс. руб. в месяц Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «МХК «ЕвроХим»

Аналитики сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru изучили вакансии и заработные платы в сфере добычи сырья в Приволжском федеральном округе. По итогам семи месяцев 2025 года Прикамье заняло третье место по уровню зарплат — с медианой в 91,3 тыс. руб.

В первом полугодии 2025 года в ПФО работодатели открыли 31,4 тыс. вакансий в сфере добычи сырья; по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на кадры уменьшился на 5%.

Наибольший спрос на персонал в добыче сырья среди регионов ПФО наблюдается в Башкортостане — на него приходится почти каждая пятая вакансия (23%). Прикамье располагается на четвёртом месте по спросу: за семь месяцев в регионе работодатели открыли 3,5 тыс. вакансий, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Заработная плата в сфере добычи сырья за январь-июль 2025 года составила в среднем по округу 93 тыс. руб. в месяц. За год она выросла лишь на 1%, или 500 руб.

Самые высокие зарплаты специалистам из сферы добычи сырья предлагают в Башкортостане — 155,9 тыс. руб. На втором месте Оренбургская область — 108,9 тыс. руб., Пермский край замыкает тройку с медианой 91,3 тыс. руб. За год средняя зарплата в этой сфере в Пермском крае выросла на 8%.

Самые скромные зарплаты в сфере добычи сырья наблюдаются на рынке труда Республики Марий Эл — 69,1 тыс. руб. в месяц.

