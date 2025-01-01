В Перми прошли соревнования молодых специалистов предприятий реального сектора Приволжья Проект «МолоТ» — новая общественная инициатива в рамках программы «Пермь — Молодёжная столица России» Поделиться Твитнуть

В Перми с 6 по 9 августа прошли соревнования финального этапа нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ».

Для участия в «МолоТе» прибыли 420 молодых (18-35 лет) специалистов предприятий реального сектора экономики, а также молодые семьи с детьми из 14 регионов. Команды соревновались в 12 направлениях: от интеллектуальных игр и творческих конкурсов до целого ряда спортивных дисциплин — мини-футбол, волейбол, бег-эстафета, бег на 5 тыс. м, настольный теннис, шахматы, городошный спорт, спортивное ориентирование. В отдельный блок организаторы выделили семейные соревнования.

Став местом проведения соревнований молодых людей, связавших свою жизнь с российской промышленностью, Пермь ещё раз подтвердила свой статус опорного города — промышленного «хребта» страны, статус одной из столиц инженерной, технической, заводской России. Символично, что название нового проекта созвучно с одним из исторических названий Перми — Молотов.

Победителем общекомандного зачёта стала команда Удмуртской Республики, «серебро» — у делегации Самарской области, команда Пермского края завоевала «бронзу».

Одним из главных соревнований «МолоТа» стал марш-бросок, который прошёл на полигоне Пермского президентского кадетского училища. Команды на скорость преодолевали общевойсковую единую полосу препятствий, дополненную элементами туристической полосы препятствий, демонстрировали мастерство стрельбы из винтовки и навыки оказания медицинской помощи пострадавшему.

Лучшей в марш-броске стала команда Республики Башкортостан. Второе место — у делегации Пермского края, третье — у Республики Марий Эл. Награды победителям вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который поблагодарил команды за участие, а волонтёров — за помощь в организации соревнований.

Делегация Пермского края вошла в число лучших и в других дисциплинах. Так, пермской работающей молодёжи удалось завоевать первое место в интеллектуальном конкурсе, третье место в соревнованиях по настольному теннису, второе место в спортивном ориентировании. Третье место в семейной эстафете завоевала пермская семья Левиных.

В программе слёта рабочей молодёжи были и развлекательные события. Для участников прошёл квест «Молот Молотова», который позволил узнать о трудовом вкладе Пермского края в Великую Победу, молодые семьи смогли посетить новый пермский зоопарк, участники побывали на генеральном прогоне Летнего кубка КВН и на встрече с олимпийскими чемпионами в молодёжном центре «Кристалл» в рамках проекта «Миссия чемпиона».

Для участников «МолоТа» прошли игрища и забавы «Дзулимпиада», посвящённые 100-летию Коми-Пермяцкого округа, — спортивный турнир, основанный на коми-пермяцких традиционных групповых играх.

Слёт и соревнования работающей молодёжи «МолоТ» — совершенно новый проект. Нынче он прошёл впервые. В течение нескольких месяцев во всех регионах Приволжского федерального округа проходили региональные этапы, в которых приняли участие 16 тыс. человек из 394 предприятий. В ходе отборочных этапов были определены составы региональных команд для участия в финале.

В Прикамье состав делегации был определён по итогам корпоративных этапов на предприятиях и общего регионального этапа, частью которого стал традиционный VI Туристический слёт работающей молодежи. Участниками регионального этапа стали порядка 3,2 тыс. человек из 51 предприятия региона. В финале Пермский край представили сотрудники таких предприятий, как «Редуктор-ПМ», «Метафракс-Кемикалс», «Машиностроитель».

«МолоТ» стал одним из флагманских мероприятий программы «Пермь — Молодежная столица России» в рамках событийной линейки «Человек труда».

Организатором проекта выступило правительство Пермского края под патронажем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Партнёр проекта — компания «ЛУКОЙЛ».

Игорь Комаров присутствовал на событиях финала конкурса и вручил награды победителям. Полпред поздравил финалистов, отметил их командный дух, отдельно поблагодарил за участие молодые семьи с детьми: «У нас очень большая страна, большой округ, поэтому важно, что каждый из вас вносит свой посильный вклад в их развитие и с душой относится к тому, что происходит вокруг. Все вы — победители. Хочу вас поблагодарить и поздравить с завершением первого крупномасштабного общественного проекта для работающей молодёжи не только в Приволжском федеральном округе, но и нашей стране».

Отныне соревнования и слёт работающей молодёжи «МолоТ» станут ежегодными. В 2026 году финал вновь пройдёт в Пермском крае.

