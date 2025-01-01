В Пермском крае подведены промежуточные итоги избирательной кампании Прогнозируется высокая явка избирателей Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Майорова

В сентябре в Прикамье пройдут выборы губернатора Пермского края и депутатов местных дум в муниципалитетах. Промежуточные итоги мониторинга избирательного процесса подвёл общественный штаб по наблюдению за голосованием.

Документы в Избирательную комиссию Пермского края в качестве кандидатов на выборы губернатора Прикамья подали 11 человек, в том числе три самовыдвиженца. По итогам зарегистрировано пять кандидатов. Ещё пять не смогли собрать достаточное количество подписей в свою поддержку, один не представил на регистрацию никаких документов.

«Ни у кого не возникает вопросов о законности принятых решений по регистрации и отказам в регистрации на выборах губернатора. Нет ни одной жалобы, ни одного судебного иска. Спокойно проходит и процедура регистрации на муниципальных выборах, она завершилась 8 августа. Из 389 кандидатов в депутаты городских дум зарегистрировано 376. Отказано 13 кандидатам, что составляет всего 3%. Основные причины — сокрытие судимости, в чем были уличены кандидаты от СРПЗС, ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцы», — рассказал председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева отметила также, что в этом году представители общественности впервые принимают участие во всех стадиях избирательного процесса, что позволило им убедиться в непредвзятости комиссий и готовности оказать содействие всем кандидатам.

Что касается информирования жителей региона о предстоящих выборах, используются все каналы: средства массовой информации, социальные сети, наружная реклама и печатная продукция. По данным крайизбиркома, в Пермском крае размещены более 700 билбордов и медиафасадов, для информирования используются такие площадки, как общественный транспорт, образовательные и медицинские учреждения. В информационной кампании нашли отражение ключевые для 2025 года моменты: 80-летие Великой Победы и Год защитников Отечества. Связь поколений символизирует слоган «ВЧЕРА вершилось подвигом — СЕГОДНЯ создают герои — ЗАВТРА выбираем мы».

Выборы будут проходить в течение трёх дней, при этом жители смогут использовать все доступные формы голосования: на избирательных участках, на дому, по месту пребывания через сервис «Мобильный избиратель», а также дистанционное электронное голосование. Участники СВО смогут проголосовать на специальных экстерриториальных участках в новых территориях.

«Применение всех доступных форм голосования на выборах в Пермском крае наряду с подомовым обходом избирателей в рамках «Информ-УИК», на мой взгляд, позволяет прогнозировать высокую явку избирателей», — отметила Алёна Садилова, кандидат политических наук.

