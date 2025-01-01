В Пермском крае на 12,4% увеличилось число ДТП с пострадавшими На 100 тысяч авто приходится 81,8 автоаварии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах на основе данных МВД России.

Согласно исследованию, Пермский край занял 28-е место из 85 по наименьшему количеству ДТП с пострадавшими. На 100 тыс. ед. транспорта с января по июнь 2025 года приходится 81,8 автоаварии, что на 12,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По числу пострадавших (погибших и раненых) на 100 автомобилей показатель составил 54,1.





В целом по стране с января по июнь 2025 года на 100 тыс. ед. автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими, это на 3,1 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.





Первую строчку рейтинга заняла Чечня, где по итогам первого полугодия 2025 года на 100 тыс. ед. транспорта приходится 13,9 ДТП с пострадавшими, что в восемь раз ниже, чем по стране в целом. Последнее, 85-е место заняла Республика Тыва, где на 100 тыс. ед. приходится 379,6 ДТП с пострадавшими.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.