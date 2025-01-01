В столице Прикамья завершён ремонт улицы Лихвинской Работы проведены на участке длиной 1,48 км Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Перми отремонтирован участок ул. Лихвинской от ул. Старцева до ул. Братской протяжённостью 1,48 км.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, на протяжении всего участка обновлён асфальт, отремонтированы два колодца. Кроме того, предусмотрено несколько съездов с дороги, один из которых ведёт к Кафедральному собору Стефана Пермского.

В ведомстве подчеркнули значимость данного участка для микрорайона Южный и Перми в целом.

«Улица Лихвинская — это дорога, по которой автомобилисты могут выехать из города на Восточный обход. Движение по ней всегда очень интенсивное, поэтому поддерживать дорогу в нормативном состоянии особенно важно. Также по Лихвинской курсируют три городских маршрута, связывающие микрорайон Юбилейный с центом и другими районами краевой столицы», — объяснили в минтрансе региона.

Приёмку объекта проводила специальная комиссия, в состав которой вошли представители министерства транспорта Прикамья, ФКУ "Упрдор «Прикамье», администрации Перми, подрядчика, ГИБДД, а также инспектор Общественной палаты Пермского края, заслуженный строитель РФ Дмитрий Шешуков. Члены комиссии прошли весь участок пешком, проверили документацию. В ходе проверки были выявлены мелкие недочёты. Документ о приёмке дороги будет подписан после устранения всех замечаний.

