В Прикамье компании оштрафованы на 330 тысяч рублей за нарушения закона о рекламе По 18 жалобам возбуждены дела

Пермское УФАС подвело итоги работы за в сфере рекламы и конкуренции. За первую половину 2025 года в Пермское УФАС поступило 132 заявления о недостоверной рекламе и недобросовестной конкуренции, по 18 из них возбуждены дела, вынесены решения и выданы предписания. В целом сумма штрафов составила более 330 тыс. руб.

Также были проведены проверки наружной рекламы, после которых было возбуждено и рассмотрено семь дел.





«Отметим, что треть рассмотренных дел касалась размещения рекламы в сети Интернет без пометки «реклама» и указания информации о рекламодателе. В числе остальных дела по рекламе алкогольной продукции, медицинских услуг без соответствующих предупреждений. Количество дел по рекламе финансовых услуг рекордно снизилось», — добавили в краевом УФАС.





В настоящее время антимонопольщики расследуют два дела. Решение о них будет вынесено во второй половине года.

