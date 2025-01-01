С 1 сентября в Перми пустят бесплатные автобусы до электрички Маршрут свяжет Кислотные дачи и станцию КамГЭС Поделиться Твитнуть

Фото: АО «Пермская пригородная компания»

По информации от Пермской пригородной компании, с 1 сентября в краевой столице начнёт действовать третий проект «Удобная электричка». В его рамках запустят новый автобусный маршрут, который свяжет Кислотные дачи и станцию КамГЭС.

Автобус будет удобен для жителей микрорайонов Январский, КамГЭС и Энергетик. Он будет подвозить пассажиров к утренним и вечерним электричкам.

Бесплатным транспортом смогут воспользоваться жители левобережья Орджоникидзевского района, добираясь до ж/д станции.

Фото: АО «Пермская пригородная компания»

Время в пути составит около 25 минут.

Аналогичные проекты уже работают в Лёвшино и Вышке-2, перевозя до 2 тыс. пассажиров в день.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.