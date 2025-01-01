Жители Пермского края сдали на переработку более 900 тонн старых автопокрышек Полученный материал используется в изготовлении покрытий для спортивных и детских площадок Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае завершился первый этап акции по бесплатной утилизации автомобильных шин. Жители Перми, Березников и Соликамска передали на переработку свыше 900 тонн изношенных покрышек.

В Перми специальные пункты приема шин находятся по адресам: ул. Магистральная, 88 (Кировский р-н) и ул. Клары Цеткин, 3 (Свердловский р-н).

В Березниках шины принимают по адресам: ул. Парижской Коммуны, 19; ул. Юбилейная, 54а; ул. Циренщикова, 5а/1. В Соликамске пункт приема расположен по ул. Черняховского, 10.

Все собранные шины проходят переработку. В процессе переработки их измельчают, а полученный материал используется для производства покрытий для спортивных и детских площадок, а также для изготовления кровельных материалов.

Инициатива по раздельному сбору отходов реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

По вопросам установки дополнительных контейнеров в Перми можно обращаться в местные органы самоуправления или управляющие компании по электронной почте: vagorshkov@te-perm.ru или info@te-perm.ru.

