С начала года Пермский край отправил по России 4,3 тысячи «кубов» деревянных шпал Это на 16% выше того же периода прошлого года

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с 1 января по 11 августа 2025 года из региона вывезено 4,3 тыс. куб. м деревянных шпал в Свердловскую, Нижегородскую и Челябинскую области. Поставки осуществлялись с помощью ж/д транспорта.

За это время было оформлено 117 карантинных сертификатов, что на 16% выше аналогичного периода 2024 года, когда было вывезено 3,7 тыс. куб. м.





В среду, 6 августа, Управление Россельхознадзора проконтролировало отправку 111 куб. м непропитанных шпал из хвойных пород деревьев в Нижегородскую и Свердловскую области.





Перед вывозом продукции был проведён документарный, а также лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». По результатам анализов в шпалах не нашли карантинных вредных организмов, продукция соответствует нормам.

