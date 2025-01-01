Власти разрешили сбор брусники в Прикамье с 29 августа Дату установило краевое минприроды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минприроды Пермского края установило сроки разрешённого сбора ягод (брусники и клюквы) в лесничествах региона в этом году. Информацию об этом ведомство опубликовало в соцсетях.

Сбор брусники и клюквы, традиционно созревающих позднее остальных ягод, разрешён в лесничествах, в основном расположенных на севере края. Среди них — Березниковское, Вайское, Веслянское, Гайнское, Кизеловское, Кочевское, Косинское, Колвинское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское и Юрлинское лесничества.





Отмечается, что начало сбора брусники — 29 августа 2025 года, а клюквы — 10 сентября 2025 года.





В минприроды напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а также попросили бережно относиться к природе при сборе ягод. Также в ведомстве рекомендуют уточнять информацию об ограничениях на посещение лесов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.