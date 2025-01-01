Уроженец Прикамья Константин Шахтарин стал победителем Всемирных игр в Китае Спортсмен взял «золото» в тайском боксе Поделиться Твитнуть

Скришот видео из ТГ-канала Дмитрия Махонина

Соликамский спортсмен Константин Шахтарин стал чемпионом Всемирных игр в Чэнду (Китай). Он одержал победу в тайском боксе, в весовой категории до 71 кг. Спортсмен уверенно победил итальянского соперника Джанлуку Францози, выиграв «золото». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин, пожелав спортсмену новых побед и рекордов.

Во время соревнований, несмотря на полученные травмы, Шахтарин продемонстрировал мастерство и тактику.

Всемирные игры-2025 в Китае собрали более 4 тыс. участников из разных стран, включая россиян, выступавших в нейтральном статусе. Эти игры важны для неолимпийских видов спорта. Спортсмен из Прикамья, представляя Россию, внес вклад в успех страны и показал высокие результаты.

«Гордимся нашим спортсменом и его наставниками. Благодарю тренерский штаб и Федерацию муай-тай за подготовку», — отметил губернатор Махонин.

Константин Шахтарин трижды становился чемпионом мира по тайскому боксу.

