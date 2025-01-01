Екатерина Мизулина сообщила о проблемах в Перми со звонками в Telegram И заявила, что на «Интервидении» поддержит певца SHAMAN'а Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета и являющаяся членом Общественной палаты РФ, сообщила о проблемах со звонками в Telegram на территории Перми. Ещё 10 августа, по прибытии в Пермь, она жаловалась на медленную загрузку видео в Telegram. А позже заявила о полной неработоспособности функции звонков.

«У меня в Перми не работают вообще звонки в WhatsApp и Telegram. Поэтому сегодня утром с Ярославом (речь идёт Ярославе Дронове — певце, выступающем под псевдонимом SHAMAN — ред.) сначала общались по обычной связи, а потом затестили видеозвонок в MAX. Очень даже, качеством ничем не уступает», — написала Мизулина.

После публикации поста один из подписчиков упрекнул её в скрытой рекламе. Однако Мизулина отвергла эти обвинения, подчеркнув, что её канал никогда не содержал рекламы. Она добавила, что просто поделилась своим мнением о новом мессенджере.

В понедельник, 11 августа, Мизулина провела встречу с учащимися, студентами и преподавателями Перми. Как передаёт корреспондент perm.aif.ru, в начале мероприятия она вышла к публике под песню SHAMAN'а и выразила поддержку его участию в «Интервидении».

