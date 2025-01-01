В Пермском зоопарке рассказали, когда можно увидеть прячущихся животных Посетители пожаловались на пустые клетки Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Представители администрации Пермского зоопарка разъяснили, в какое время суток наиболее вероятно увидеть питомцев, недавно переведенных в новые вольеры. Ранее местные жители пожаловались, что в новом зоопарке, открывшемся 7 августа, представлено малое количество животных.

В зверинце пояснили, что в настоящее время питомцы адаптируются к новым условиям обитания, поэтому они могут укрываться в специально оборудованных местах. Кроме того, некоторые виды животных проявляют активность в сумеречное время, когда основная часть посетителей покидает территорию зоопарка. Наиболее комфортные условия для наблюдения за животными складываются в период открытия зверинца или ближе к вечерним часам.

Кроме того, руководство зоосада акцентировало внимание на недопустимости кормления животных. Администрация подчеркнула, что рацион обитателей зоопарка сбалансирован и включает все необходимые элементы. Подчеркивается, что самовольное угощение зверей посетителями нередко приводит к проблемам с пищеварением и ухудшению здоровья питомцев.

