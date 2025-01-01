В рейтинге качества обучения в сфере ИИ три пермских вуза улучшили позиции В исследовании участвовали 203 университета из 68 регионов Поделиться Твитнуть

Три пермских университета улучшили свои позиции в рейтинге вузов, оценивающем качество обучения в сфере искусственного интеллекта. Рейтинг был опубликован Альянсом в сфере ИИ.

В исследовании участвовали 203 университета из 68 регионов, разделённых на 13 групп. ПГНИУ и ПНИПУ вошли в группу C.

Ранее ПГНИУ находился в группе D++, но в этом году улучшил свои позиции. В Пермском университете есть несколько программ обучения в области ИИ. В 2025 году был открыт новый профиль «Интеллектуальный анализ данных, программирование и искусственный интеллект». В начале года в вузе начал работу Центр искусственного интеллекта.

Пермский политех ранее был в группе D+, но смог подняться в рейтинге на две ступени.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ПНИПУ, при расчёте рейтинга учитывались востребованность выпускников и их зарплаты, а также наукометрические показатели. «Высокая оценка подтверждает качество обучения, уровень преподавателей и интерес бизнеса к выпускникам», — пояснил первый проректор — проректор по информатизации ПНИПУ Александр Труфанов.

Пермский педагогический университет в этом году поднялся на одну ступень и вошёл в группу D+.

«Попадание в лигу D+ — это шаг вперед, свидетельство планомерного роста наших студентов, преподавателей и исследователей, ведь в прошлом году мы были на уровне D. Выход на новые позиции нам обеспечивают практико-ориентированная подготовка, привлечение партнёров из IT-индустрии и обновление учебных программ с учётом современных трендов в области искусственного интеллекта, а также анализ запроса рынка. Всем этим мы занимаемся уже долгое время и поэтому растем. Открыты к диалогу и сотрудничеству для повышения качества образования в сфере ИИ», — рассказала «Новому компаньону» декан факультета информатики и экономики Пермского педагогического Вера Пфлюг.

Для составления рейтинга использовались открытые данные и опросы работодателей (более 150) и студентов (более 12 тыс.). Данные также проверялись через личные кабинеты вузов, что повысило прозрачность и достоверность рейтинга.

