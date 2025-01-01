Под Гайнами в Прикамье 11 августа ликвидировали лесной пожар Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае 11 августа оперативно потушен лесной пожар, возникший в Гайнском лесничестве. Для борьбы с огнём были задействованы шесть специалистов-парашютистов из Гайнского подразделения краевого лесопожарного центра. Огонь охватил небольшую территорию (всего 0,05 га). Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Всего же с начала пожароопасного периода в регионе было зарегистрировано 27 лесных пожаров, общая площадь которых составила 43,95 га. Подавляющее большинство — 88,8% — удалось ликвидировать в первые 24 часа.

По состоянию на сегодняшнее утро активных очагов возгорания на территории лесного фонда Пермского края не наблюдается.

При обнаружении признаков лесного пожара в Минприроды немедленно просят сообщать в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или на «горячую линию» лесной охраны 8-800-100-94-00.

