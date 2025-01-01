В Пермском крае захоронили останки погибшего под Псковом солдата Великой Отечественной
Георгий Роспономарёв был убит в боях летом 1941 года
В п. Ергач Пермского края состоялась церемония погребения останков бойца Красной армии Георгия Роспономарёва, павшего в годы Великой Отечественной войны.
Георгий Никифорович, уроженец д. Мясниково Ергачинского сельского поселения, 1909 г. р., был призван на службу Кунгурским районным военным комиссариатом Молотовской области. Он воевал в рядах 112 стрелковой дивизии. В апреле 2025 года объединённый поисковый отряд из Пермского края и Удмуртской Республики обнаружил останки и личные вещи красноармейца в Невельском районе Псковской области. По заключению экспертов, Георгий Никифорович погиб летом 1941 года. Установить его личность удалось благодаря найденному медальону.
Представители регионального Следственного комитета, Пермского центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и регионального отделения Общероссийской общественной организации «Поисковое Движение России» и другие присутствующие возложили цветы и минутой молчания почтили память павшего героя. Родственникам Георгия Никифоровича Роспономарёва были переданы его личные вещи, найденные в ходе поисковых работ.
