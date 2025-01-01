На площади Гайдара в Перми снова меняется схема движения транспорта Она начнёт действовать с 14 часов 11 августа Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края распространило срочное уведомление о корректировке дорожного движения с 14:00 11 августа на пл. Гайдара в Перми.

В ближайшее время будет временно закрыт для движения один из тоннелей на ул. Локомотивной (направление к ДКЖ). Одновременно станет доступен для использования тоннель, расположенный в створе ул. Углеуральской (правый, если двигаться в сторону ДКЖ). Через него водители смогут попасть на 2-ю Шоссейную улицу, а затем по ул. Строителей вернуться на ул. Локомотивную. Движение в направлении от ДКЖ останется без изменений.

В Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края сообщили, что временное перекрытие тоннеля необходимо для продолжения реконструкции пл. Гайдара. Предполагается, что данная схема движения будет действовать до 1 сентября.

«Просим с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут поездок. Не забудьте поделиться схемой с близкими и знакомыми», — говорится в сообщении минтранса.

