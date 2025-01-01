В Пермском крае осудили иностранцев, собиравшихся продавать героин Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

Пермский районный суд огласил приговор двум иностранцам, признав их виновными в покушении на сбыт наркотических веществ, совершённом организованной группой через интернет, в значительном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что безработные граждане, стремясь к незаконному обогащению, присоединились к криминальной организации, занимающейся наркоторговлей. Весной 2025 года злоумышленники привезли из Казани в Пермский край более 3,7 кг героина, часть которого спрятали в тайнике на территории Пермского муниципального округа. Оставшуюся часть наркотика они оставили в машине для дальнейшей реализации.

Завершить преступный замысел сообщникам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками полиции. Наркотические вещества были конфискованы. Материалы дела в отношении других членов преступной группы рассматриваются отдельно.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к 10 и 9 годам заключения в колонии строгого режима. Данное решение суда ещё не вступило в юридическую силу.





