Лишь 3% родителей первоклассников в Перми предпочли бы педагога-мужчину А лучшим возрастом для учителя начальной школы они считают 30-40 лет

Как выяснил Superjob, отдавая ребёнка в школу, родители из Перми ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 36% отцов и 33% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребёнка. Предпочли бы учителя-мужчину лишь 3% респондентов. Для 54% родителей пол не имеет значения.

Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 39% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте 30-40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 9% родителей, 40-50 лет — 16% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 7%. 24% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения.

Интересно, что матери предпочитают учителей 30-40 лет и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (15%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (34%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет.

