Телебашня в Перми в день рождения РТРС включит праздничную подсветку

Константин Долгановский

В среду, 13 августа, начиная с 22:00 и до полуночи, филиал РТРС в Пермском крае зажжёт специальную иллюминацию на Пермской телебашне в честь дня рождения предприятия.

Основание Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» произошло в 2001 году по указу президента РФ. Целью создания стало улучшение работы телерадиовещательной сети и формирование единой производственно-технологической базы на основе существующих государственных сетей, напомнили в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (ПКРПЦ).

Сегодня филиалы РТРС в регионах, вместе с тысячами современных передающих станций, обеспечивают высококачественное цифровое теле- и радиовещание по всей стране. На территории Пермского края трансляцию телерадиопрограмм осуществляет филиал РТРС — ПКРПЦ.

