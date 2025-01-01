Мошенники выманили у жительницы Пермского края полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре в местное отделение полиции обратилась 32-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошеннической схемы. Неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки онлайн-магазина, под ложным предлогом убедил её продиктовать код из SMS-сообщения. В течение последующих четырёх дней женщине поступали звонки от лиц, выдававших себя за представителей различных ведомств, включая Роскомнадзор, Росфинмониторинг и силовые структуры. Они сообщали о мошенниках, якобы оформивших доверенность на совершение операций с её банковскими счетами. Утверждалось, что её средства могут быть направлены на поддержку незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-службе краевого УМВД.

Злоумышленники посоветовали женщине для предотвращения уголовной ответственности за возможное содействие преступникам срочно задекларировать средства и перевести их на "защищённый счет", чтобы избежать оформления кредитов без её ведома и предотвратить хищение денег.

Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая купила новый смартфон, установила приложение для бесконтактных платежей и, приложив телефон к сканеру банкомата, перевела мошенникам 260 тыс. руб., полученных в кредит. Затем она взяла у своей матери 240 тыс. руб. и также отправила их злоумышленникам.

Через некоторое время женщина осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется расследование и оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к преступлению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.