Спрос на курсы в сферах IT и бизнеса вырос в Перми в 2,7 раза Кроме того, жители Перми стали чаще обращаться к специалистам в сфере красоты и здоровья

По информации от «Авито Услуг», в июле 2025 года в Перми наблюдался повышенный спрос на образовательные и бытовые услуги. Наиболее значительный скачок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован в области IT и бизнес-образования — количество запросов возросло в 2,7 раза, а средняя стоимость составила 3226 руб.

Кроме того, жители Перми стали чаще обращаться к специалистам в сфере красоты и здоровья (прирост 53%, средняя цена 7107 руб.), инструкторам по вождению (подъём на 22%, 1312 руб.), тренерам по спорту и танцам (увеличение на 40%, 732 руб.), а также к преподавателям рисования и дизайна — здесь зафиксирован рост в 91% при средней цене 731 руб.

Среди ремонтных работ наиболее популярными были услуги мастеров по установке дверей (рост 35%, 3 тыс. руб.), монтажу потолков (увеличение на 28%, 300 руб.), разработке дизайна интерьеров (прирост 19%, 767 руб.) и работам с гипсокартоном (подъем на 45%, 796 руб.).

Зафиксирован рост потребности в ремонте бытовой техники и электронных устройств: в частности, в починке принтеров (плюс 46%, 350 руб.), игровых консолей (увеличение на 36%, 533 руб.), посудомоечных машин (рост на 36%, 500 руб.) и холодильников (подъем на 15%, 492 руб.).

В категории бизнес-услуг сохраняется высокий спрос на бухгалтерское обслуживание и финансовый консалтинг — рост составил 11%, при этом, согласно данным «Авито Услуг», цены начинаются от 1184 руб.

