Продажи новостроек в Перми выросли за месяц на 30% Аналитики прогнозируют постепенное восстановление спроса в городах-миллионниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса «Объектив.РФ», в июле продажи новых квартир в Перми продемонстрировали значительный подъём, увеличившись на 30,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В общей сложности, в течение июля было зарегистрировано 562 сделки, включая договоры долевого участия и переуступки прав требования на первичном рынке жилья города.

Анализ «Объектив.РФ» показал, что в различных городах России наблюдались различные тенденции в динамике сделок. Помимо Перми, заметный рост показали Тюмень (+35,5%), Екатеринбург (+18%) и Челябинск (+6,1%). В то же время, в Кирове, Астрахани, Хабаровске и Владивостоке наблюдалось снижение количества сделок по договорам долевого участия и уступки прав требования в среднем на 18,2% за месяц.

Эксперты отмечают, что покупатели стали более тщательно подходить к выбору способа оплаты недвижимости. Процесс конвертации брони в сделку замедляется, так как клиентам требуется больше времени на оценку возможностей ипотечного кредитования и рассрочки. Аналитики «Объектив.РФ» прогнозируют стабилизацию и постепенное восстановление спроса в городах-миллионниках во втором полугодии 2025 года, однако не ожидается возврата к рекордно высоким показателям 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.