Пермяки купили в почтовых отделениях около 13,5 тысячи разовых проездных билетов Это вдвое больше количества приобретённых транспортных карт

Фото: пресс-служба Почты России

В Перми одноразовые билеты на общественный транспорт в почтовых отделениях пользуются большей популярностью, чем пополняемые карты. К таким выводам пришли в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края.

В частности, за последние четыре месяца пермяки приобрели на почте более 13 тыс. таких билетов. Это в два раза превышает количество купленных транспортных карт за аналогичный период.

С весны 2025 года оплата проезда в общественном транспорте Перми претерпела изменения. Водители больше не принимают наличные для оплаты разовых поездок. Теперь пассажиры могут использовать банковские карты, транспортные карты или одноразовые пластиковые билеты, которые можно приобрести заранее в почтовых отделениях.

По данным статистики, ежемесячно около 110 пермяков приобретают одноразовые билеты на почте. Чаще всего это делают молодые люди и туристы.

По словам директора регионального управления Почты России Натальи Дорониной, почтовые отделения стали удобным местом для покупки одноразовых билетов, особенно с учётом новых правил оплаты проезда.

Приобрести одноразовый билет на автобус или трамвай можно во всех почтовых отделениях Перми и Пермского района. Информацию о расположении ближайших пунктов продаж можно найти на сайте «Пермский транспорт».

