Неделя в Пермском крае будет тёплой и дождливой Поделиться Твитнуть

Практически всю текущую неделю Пермский край будет находиться под влиянием умеренно-теплого воздуха. Небольшое снижение температуры начнется в пятницу из-за прихода прохладных воздушных масс с северо-запада. Температура воздуха на юге региона в среднем за неделю будет около нормы или немного ниже, а на севере — на 2-3° выше обычного. Что касается осадков, то на юге их выпадет чуть больше нормы, на остальной территории — меньше.

В понедельник и вторник вероятны кратковременные дожди и ливни преимущественно в южной части региона. На севере края воздух прогреется до +23…+25°, на юге до +19…+22°. В Перми сегодня ожидается не выше +20°, а завтра +21…+23°.

В среду возрастёт вероятность дождей в Перми и центральных районах края, также возможны грозы. На севере и северо-западе по-прежнему преимущественно без осадков и до +23…+25°, в Перми и на юге +20…+22°.

В четверг впервые за неделю дожди пройдут по всей территории, включая север региона. Температура не превысит +21…+23°.

В пятницу дожди вероятны в основном в восточных районах, а на юге и западе края осадки маловероятны. На севере продолжится постепенное похолодание, днем не выше +18…+20°, в то время как на остальной территории +20…+23°.

Суббота, вероятно, станет самым прохладным днём недели — дневная температура впервые с начала августа не достигнет +20° на большей части региона, в Перми ожидается не выше +18°. Также возможны дожди и грозы в отдельных районах. В воскресенье ожидается небольшое потепление до +20…+22° днём и прекращение дождей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.