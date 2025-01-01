Утверждён колерный паспорт детского сада «Авиатор» в Перми Сейчас в дошкольном учреждении идёт капремонт Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Департамент градостроительства и архитектуры Перми утвердил колерный паспорт для здания детского сада по ул. Героев Хасана, 13а. Сейчас в дошкольном учреждении проводится масштабная реконструкция в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

После капремонта детсад получит новое название — «Авиатор». Он станет специализированным образовательным центром, где дети будут развивать инженерные навыки, творческие способности и интерес к авиации. Это важно для Пермского края, крупного промышленного центра, где востребованы технические специалисты, отметили в администрации.

Фасад здания украсят изображения самолётов, что подчеркнет авиационную направленность детского сада.

Сейчас проводятся фасадные работы, включая утепление и штукатурку. Внутри здания выравнивают стены, ремонтируют кирпичную кладку, устанавливают перегородки и теплые полы. Завершение всех работ запланировано на конец 2025 года.

