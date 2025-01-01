На предприятиях ЖКХ и строительства в Прикамье произошло 8 смертельных несчастных случаев Зафиксировано 125 нарушений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году контрольно-надзорные мероприятия Госинспекции труда в Пермском крае в секторе жилищно-коммунального хозяйства и строительства охватили 25 организаций (включая 19 строительных компаний). В ходе этих проверок было зафиксировано 125 нарушений, из которых 101 приходится на строительную отрасль. Рассмотрено 114 жалоб и обращений. За несоблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в строительстве и ЖКХ наложено 40 штрафов на общую сумму 1 млн 440 тыс. руб.

Выдано 52 предписания, среди которых: 21 — об устранении выявленных недостатков, 2 — о запрете использования средств индивидуальной защиты, не отвечающих требованиям безопасности, 8 — об отстранении сотрудников от работы из-за недостаточной подготовки по охране труда, и 21 — о применении дисциплинарных мер.

В рамках проверок, ориентированных на выявление рисков, в шести организациях выявлено отсутствие специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах, а в одной организации — нарушение сроков проведения СОУТ. По каждому из этих случаев выданы соответствующие предписания. Кроме того, инспекторы по труду привлекались в качестве экспертов в 13 проверках.

Завершено расследование 22 несчастных случаев, произошедших в отрасли, из которых 5 не связаны с производством (4 случая смерти из-за заболеваний, 1 — из-за алкогольного опьянения пострадавшего).

В строительной отрасли зарегистрировано 5 тяжелых, 7 смертельных и 1 групповой несчастный случай. В сфере ЖКХ зафиксировано 3 тяжелых, 1 смертельный и 2 групповых несчастных случая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.