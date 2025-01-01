Глава Прикамья выразил соболезнования семье погибшего от БПЛА в Нижегородской области Ещё два человека ранены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью 11 августа атака украинских дронов в Нижегородской области привела к гибели человека. Беспилотники нанесли удары по двум промышленным зонам региона. Один из сотрудников предприятия в Арзамасском округе скончался на месте происшествия. Ещё два человека получили ранения при отражении атаки и были направлены в больницу. Муниципальные власти координируют ситуацию на месте. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Глеб Никитин.

Мэр Арзамаса Александр Щёлоков обратился к жителям округа, призвав их сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, заверив, что оперативные службы работают в полную силу. Он также добавил, что для оказания дополнительной помощи пострадавшим направлена бригада медицины катастроф.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье погибшего в Нижегородской области рабочего.

«Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. К большому сожалению, при отражении атаки погиб один сотрудник, ещё двое рабочих пострадали. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нижегородская область, мы с вами!» — написал глава Прикамья в своём Telegram-канале.

Нижегородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Предыдущие случаи были зафиксированы 18, 23 и 27 июля, а также 3 августа. Тогда удавалось избежать жертв.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.