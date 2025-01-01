Назначена судебная экспертиза по делу о демонтаже самого высокого ТЦ в Перми Недостроенный десятиэтажный торговый центр находится на улице Лодыгина Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судебные органы инициировали проведение экспертной оценки в рамках иска, поданного администрацией Свердловского района Перми, о признании самовольной постройкой и последующем сносе недостроенного десятиэтажного ТЦ, расположенного по адресу: ул. Лодыгина, 44а. Застройщиком данного объекта выступает ООО «СМУ №11». Согласно информации, опубликованной на сайте Арбитражного суда Пермского края 31 июля, назначена комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза, которая будет проведена специалистами ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Перед экспертами поставлен ряд вопросов, касающихся фактического состояния объекта по указанному адресу, степени его завершенности, соответствия техническим параметрам, зафиксированным в проектной документации. Необходимо также установить возможность приведения строения в соответствие с данными параметрами, его соответствие строительным и градостроительным нормам, а также оценить потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан. До завершения экспертных работ судебное рассмотрение дела приостановлено.

Торговый центр, расположенный на ул. Лодыгина, 44а, представляет собой недостроенное здание общей площадью 15,5 тыс. кв. м. Разрешенное использование земельного участка — под размещение торгово-развлекательного центра. По данным сервиса 2ГИС, объект имеет переменную этажность (восемь и десять этажей). Информация о начале строительства появилась более десяти лет назад. В СМИ сообщалось о планах ГК «Борвиха» (застройщика коттеджного поселка в Акуловском) по возведению ТРЦ «Победа» с кинотеатром, первоначально планировавшегося как пятиэтажное здание с мансардой. Весной 2024 года «СМУ №11» получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию строительства ТРЦ по ул. Лодыгина, 44а. Согласно данным Единого госреестра, экспертизу прошёл проект корректировки для возведения данного объекта.

