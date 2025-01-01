Пермские следователи разбираются в смерти подростка на спортивной площадке По предварительным данным, мальчик погиб от кровоизлияния в мозг Поделиться Твитнуть

В Перми следователи СК проводят расследование по факту гибели подростка. По словам свидетелей, инцидент произошел утром 7 августа на территории спортивной площадки возле лицея в Индустриальном районе.

По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт между двумя мальчиками, пишет «КП-Пермь».

Очевидцы утверждают, что ссора возникла из-за семечек. 13-летний подросток получил удар в затылок, потерял сознание и упал. После этого у него, предположительно, начался приступ удушья или кровоизлияние в мозг. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Похороны мальчика состоялись 9 августа.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю подробности происшествия пока не разглашают. Следователи следственного отдела по Индустриальному району Перми устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили «КП-Пермь» в ведомстве.

