В Перми закончили ремонт тротуаров на четырёх улицах

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В столице Прикамье продолжается ремонт тротуаров на городских улицах. В рамках благоустройства восстанавливают покрытие, меняют бордюры и делают удобные съезды на проезжую часть. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин на своей странице в соцсетях.

По его словам, уже закончены работы в Мотовилихинском районе на улицах Дружбы и Тургенева, а также в п.Новые Ляды на улице Островского.

В Дзержинском и Ленинском районах завершено благоустройство улицы Екатерининской. В Индустриальном районе обновлены тротуары на улицах Чайковского и Стахановская.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Сейчас продолжаются работы в Дзержинском и Ленинском районах на улицах Дзержинского и Мильчакова, а также в микрорайоне Пролетарский. В Кировском районе планируется обновить тротуары на улицах Гальперина и Магистральная, а в Орджоникидзевском районе — на улицах Карбышева и Вильямса.

