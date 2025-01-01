В Перми появятся домики для летучих мышей Первые убежища для рукокрылых установят в Саду соловьёв Поделиться Твитнуть

Пермские экоактивисты собираются строить и развешивать специальные домики для рукокрылых. Первые такие укрытия появятся в Саду соловьев в октябре. Там часто видят летучих мышей по ночам.

Домики для летучих мышей помогают поддерживать их численность или привлекать в определенные места. Они выглядят как плоские ящики с нижним входом и шершавыми внутренними стенками.

Накануне в Перми побывала один из ведущих специалистов России по реабилитации рукокрылых Елена Шерстяных. Вместе с коллегой она провела для пермяков открытую встречу, посвящённую тайнам летучих мышей.

Всего в России обитает более 40 видов летучих мышей. В Перми встречаются ночницы, ушаны, кожанки и другие. Центр охраны природы «Наша природа» зимой спасает до 500 летучих мышей, которых приносят неравнодушные жители.

Летучие мыши едят насекомых, уничтожая вредителей садов и лесов. В природе они живут в дуплах деревьев и пещерах, но всё чаще приспосабливаются к городской среде.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.