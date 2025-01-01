В этом году Почта России доставила жителям Прикамья более 90 тысяч технических средств реабилитации Почтовая служба занимается доставкой с весны прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

Свыше 90 тыс. различных технических средств реабилитации (ТСР) получили жители Пермского края с паллиативными заболеваниями в рамках совместного проекта Почты России, Минтруда РФ и Соцфонда.

Как отметила директор Пермского управления «Почты России» Наталия Доронина, доставка осуществляется на дом, учитывая индивидуальные потребности получателей.

Среди доставляемых товаров — подгузники для взрослых, катетеры, вспомогательные устройства для дома, средства фиксации, компоненты протезов и кресла-коляски.

«Почта России» также традиционно оказывает помощь благотворительным организациям, доставляя около 9 тонн социальных и благотворительных грузов ежегодно.

Напомним, в прошлом году, с января по август, в различные российские регионы были доставлены технические средства реабилитации для почти 170 тыс. маломобильных жителей РФ.

Логистическая компания занимается доставкой ТСР в регионе с апреля 2024 года

