Задерживается прибытие в Пермь авиарейсов из Москвы, Сочи и Махачкалы Отложены и обратные рейсы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, в Перми снова произошла задержка рейсов.

На этот раз до 23:00 задержано прибытие самолёта авиакомпании Nordwind (рейс N4 425) из Сочи. Также отложен прилёт рейса «Аэрофлота» СУ 1204 из Шереметьево до 23:22. По расписанию борт должен был прилететь в 22:10. Прибытие A-321 из Махачкалы (рейс N4 959, авиакомпания Nordwind) откладывается до трёх часов ночи 10 августа, хотя по расписанию прибытие самолёта ожидалось в 23:40 9 августа.

Соответственно отложены вылеты рейсов N4 426 в Сочи, N4 960 в Махачкалу и СУ 1205 в Москву.

Кроме того, на 3 часа задерживается вылет рейса N4 883 авиакомпании Nordwind в Калининград — до 04:05 10 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.