Пермский «Молот» уступил в контрольной игре команде из Владивостока

Архив ИД «Компаньон»

В товарищеской встрече, состоявшейся 9 августа в Острошицком Городке (Беларусь), владивостокский «Адмирал» одержал верх над пермским «Молотом» со счётом 3:1.

События на льду разворачивались следующим образом: на 4-й минуте игры нападающий команды из Владивостока Кайл Олсон открыл счёт, отправив шайбу в ворота соперника. Однако на 15-й минуте «Молот» сумел отыграться благодаря точному броску Ильи Николаева, которому ассистировали Максим Кицын и Артём Пугачёв.

Решающим стал третий период, когда на 48-й минуте Дмитрий Завгородний вновь вывел «Адмирал» вперёд. Не прошло и двух минут, как Завгородний закрепил преимущество своей команды, оформив дубль и установив окончательный результат игры — 3:1 в пользу «Адмирала».

