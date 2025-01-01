Зарплата курьеров в Пермском крае достигает 340 тысяч рублей в месяц Медианная зарплата превысила 140 тысяч Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

В июне 2025 года в Пермском крае курьеры могли рассчитывать на медианную зарплату до 140,6 тыс. руб. Второй квартал этого года ознаменовался ростом доходов работников службы доставки на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (125,3 тыс. руб.), сообщает газета «Звезда» со ссылкой на hh.ru.

При этом наибольшие доходы получают курьеры, работающие на грузовом транспорте. Их заработок до вычета налогов варьируется от 235 до 340 тыс. руб. ежемесячно.

Также наблюдается значительный рост потребности в курьерах: во втором квартале 2025 года количество открытых вакансий составило 650, что на 62% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Число размещенных соискателями резюме за тот же период достигло примерно 3 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.