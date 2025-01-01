Жеребьёвка бесплатного телеэфира для кандидатов в губернаторы Прикамья пройдёт 12 августа Решение принял крайизбирком Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

На заседании избирательная комиссия Пермского края утвердила дату и время жеребьёвки по предоставлению бесплатного времени в теле- и радиоэфире, а также бесплатной площади в печатных изданиях для зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Прикамья.

Комиссией было решено установить дату (12 августа), точное время (10:00) и место проведения (Пермь, ул. Техническая, 7) жеребьевки для распределения бесплатного эфирного времени, по результатам которой будет определён график выхода в эфир предвыборной агитации кандидатов и проведения совместных мероприятий на государственных телерадиоканалах региона.

Также в этот день пройдёт жеребьевка для распределения бесплатной печатной площади, определяющая даты публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в государственных печатных СМИ региона на безвозмездной основе, в рамках подготовки к выборам губернатора.

Напомним, к участию в губернаторской гонке допущены пять кандидатов. Среди них действующий губернатор Дмитрий Махонин, лидер краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в Законодательном собрании Денис Шитов и представитель Партии пенсионеров Людмила Караваева. Шести другим претендентам было отказано в регистрации.

Голосование на выборах губернатора Пермского края будет проходить в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

