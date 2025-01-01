МЧС предупредило жителей Пермского края о тумане 10 августа Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 10 августа в отдельных районах Прикамья прогнозируется туман, также сохраняется чрезвычайно высокий риск возникновения пожаров (4 класс опасности).

В связи с этим водителям транспортных средств рекомендовано придерживаться безопасной скорости и интервала, избегать внезапных перестроений и торможений, адаптировать стиль вождения к текущим условиям на дороге.

Также следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при разведении костров, эксплуатации печей в банях, а также при проведении работ с огнём в парковых зонах и на сельскохозяйственных территориях.

Для вызова экстренных служб звонить по телефонам: «01» — со стационарного аппарата, «101» или «112» — с мобильного устройства. Звонок бесплатный.

