Проголосовать за губернатора Прикамья можно будет на участках в Москве Выборы пройдут в середине сентября

Константин Долгановский

На очередном заседании Пермская краевая избирательная комиссия приняла постановление о проведении голосования на выборах главы Прикамья в Москве.

Было решено делегировать функции участковых комиссий избирательных участков № 9001-9014, созданных для голосования жителей на выборах губернатора Пермского края в Москве, участковым избирательным комиссиям, сформированным решением Избирательной комиссии Курской области от 1 августа 2025 года, касающимся досрочных выборов губернатора Курской области в Москве.

Помимо этого, комиссия приняла решение о создании особого избирательного участка для голосования лиц, находящихся под стражей в учреждении ГУФСИН России по Пермскому краю.

Напомним, пять кандидатов успешно преодолели «муниципальный фильтр» для участия в выборах губернатора Пермского края. В их числе действующий губернатор Дмитрий Махонин, глава краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в Законодательном собрании Денис Шитов и представитель Партии пенсионеров Людмила Караваева. Другие кандидаты не были допущены к регистрации.

Голосование на выборах губернатора Пермского края будет проходить в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

