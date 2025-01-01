Пермский пицца-робот обзаведётся системой машинного зрения Поделиться Твитнуть

Создатели пермского PizzaBot (робота-пиццайоло) планируют интегрировать в свои киоски технологию машинного зрения — систему визуального анализа, об этом пишет Telegram-канал «IT-Пермь».

Как пояснил представитель компании-разработчика, прежде все ингредиенты в холодильном отсеке располагались в четко определенных ячейках, предназначенных для конкретных полуфабрикатов. Роботизированная рука извлекала необходимые компоненты, действуя, по сути, вслепую. Такая организация пространства ограничивала вместимость холодильника и замедляла процесс загрузки, требуя точного размещения каждого продукта на своём месте. «Поэтому мы уходим от позиционного подхода — и внедряем систему, где манипулятор «видит» продукт в пространстве и берёт его с учётом реального положения», — говорит разработчик.

PizzaBot представляет собой компактный киоск размером 2,5 на 1,5 метра. Внутри него расположен робот — промышленный манипулятор, занимающийся приготовлением пиццы в соответствии с заказом клиента.

