В Перми у пляжа КамГЭС девушку унесло течение реки на надувном круге Она едва не погибла Поделиться Твитнуть

Жительница Перми оказалась в опасной ситуации, чуть не утонув и сильно переохладившись в Каме, находясь в воде на надувном круге. Об этом сообщает городская служба спасения.

Согласно информации ведомства, происшествие случилось в дневное время неподалеку от Камской ГЭС. 18-летняя девушка отдыхала на пляже и решила поплавать на надувном круге, однако течение начало уносить её от берега.

Девушка долгое время находилась в холодной воде, кроме того, круг стал терять воздух. Спасатели пришли на помощь пострадавшей.

Круг практически полностью спустился и возникла реальная угроза утопления, говорят спасатели. Дежурные оперативно прибыли на лодке, вытащили девушку из воды и доставили на берег. Пермячке, у которой наблюдались признаки сильного переохлаждения, была оказана первая необходимая помощь. Затем приехала скорая.

