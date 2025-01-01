Бренды пяти территорий Пермского края победили на конкурсе Пермь вышла в финал номинации, посвящённой градостроительной политике Поделиться Твитнуть

Пермский край участвует во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая муниципальная практика», ключевая задача которого — выделить и распространить наиболее успешные и действенные решения, разработанные на муниципальном уровне. Состязание проходит в два тура: региональный и федеральный. По итогам заседания экспертной комиссии, состоявшегося в конце июля, восемь заявок из разных городских и муниципальных округов Пермского края были признаны лучшими на региональном этапе.

Они победили в трёх номинациях:

Градостроительная политика, создание комфортной среды для жителей и развитие жилищно-коммунального хозяйства — город Пермь.

Укрепление дружбы между народами и реализация мер в области национальной политики на местном уровне — Бардымский и Гайнский округа.

Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории») — Губахинский, Соликамский, Кунгурский, Чердынский и Чусовской округа. Следует отметить, что эта номинация впервые появилась в конкурсе в этом году.

Среди представленных муниципалитетами работ:

Проект Кунгурского округа «Кунгур — чайная столица Российской Империи». Он включает в себя информацию о Музее истории купечества, открытии сквера и установке памятника Алексею Губкину, «пионеру русской чайной торговли», а также малой архитектурной форме «Самовар», и национальный туристический маршрут «НеобыЧАЙные истории земли Пермской». Бренд также используется в сувенирной продукции и одежде.

«ГУБАХА: Горы. Люди. Город» — проект Губахинского округа. Он представляет театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», который посетили более 100 тысяч зрителей, «Музей угля», «Памятник Пермскому периоду», сквер «Пермское море», туристические маршруты по горе Крестовой, Рудянскому слою, Каменному городу, Усьвинским столбам и курорту «Губаха».

Бренд «Соликамск — соляная столица России» был разработан в 2010 году к 580-летию города и с тех пор развивается. Проводятся пресс-туры для СМИ, изготавливается сувенирная и полиграфическая продукция с использованием символа соли. В Центральном сквере появилась световая композиция «Соликамск — соляная столица», получено свидетельство на товарный знак «Соляная столица России».

Чердынь является членом Ассоциации самых красивых деревень и городков России. В 2021 году он получил статус «Центр культуры Пермского края» с проектом «Город Ч. На семи холмах». С тех пор создана линейка парфюмерных сувениров под брендом «Духи города Ч». Осуществляется брендирование гастрономических сувениров местных производителей, разработаны туристические сувениры. В центре Чердыни создан современный визит-центр, включающий трехзвездочный отель. В округе есть несколько глэмпингов и баз отдыха, таких как «Рябининский пруд» и «Чердынская земля». Планируется развитие экотуризма, включающего экологическую тропу и тематические экскурсии. Пешеходные экскурсии по городу от Чердынского краеведческого музея также отражают бренд территории.

«Чусовой — железный город сильных людей!» — в основе дизайн-концепции бренда — стилистическое и эмоциональное переосмысление местной геральдики — герба города Чусовой. В городе есть Туристический информационный центр, разработано и представлено аутентичное меню и национальный туристический маршрут, проходящий через Лысьву, Чусовой, Горнозаводск и Губаху. Ежегодно проводятся мероприятия под брендом «Настоящий мужик», фестиваль «Железный город», смотр-конкурс традиционного костюма «DRESS — СтроганоFF», фестиваль «ЧусВа», Астафьевские чтения и др.

По словам Светланы Усачевой, министра территориального развития Пермского края и председателя региональной конкурсной комиссии, муниципалитеты Прикамья имеют все успешно представить свои бренды на федеральном этапе.

