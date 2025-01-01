Дирекция межвузовского кампуса Пермского края зарегистрирует два бренда Поделиться Твитнуть

Автономная некоммерческая организация «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» подала две заявки на оформление прав на товарные знаки «Будущее Пармы» и Study in Perm. Согласно сведениям, размещенным на сайте znakoved.ru, оба этих названия предполагается использовать для маркировки электронных устройств и компьютерных комплектующих, полиграфической продукции, одежды, а также для оказания услуг в сфере управления бизнесом, образования и разработки программного обеспечения.

Как сообщили представители дирекции кампуса изданию «Коммерсантъ-Прикамье», регистрация данных брендов обусловлена необходимостью формирования единой стратегии продвижения образовательных учреждений региона, включая восемь вузов, которые будут являться основными бенефициарами межвузовского кампуса. Подчеркивается, что в условиях конкуренции между регионами за привлечение абитуриентов, в том числе из других субъектов РФ и зарубежных стран, продвижение системы высшего образования региона затруднительно без общего бренда. Особо отмечается международный статус бренда Study in Perm.

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» была создана осенью 2024 года с целью управления строительством и дальнейшей деятельностью будущего студенческого кампуса в Перми. Учредителем организации выступило краевое агентство, занимающееся сопровождением концессионных проектов. Руководителем АНО является бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Проект создания межвузовского кампуса международного уровня в Перми разрабатывается с 2018 года. Планируется разместить его в м/р Камская долина, на участке земли площадью более 20 га. В состав кампуса войдут гостиничный комплекс, включающий пятизвёздочные гостиницы для студентов и трёхзвёздочные отели для преподавателей и гостей, учебно-лабораторный корпус, технопарк, научно-образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном и пешеходная галерея с конгресс-холлом. Общий объём инвестиций оценивается в 28,6 млрд руб. Дирекция несёт ответственность за управление проектом, включая все этапы строительства и последующей эксплуатации объекта.

