Дирекция межвузовского кампуса Пермского края зарегистрирует два бренда

Поделиться
Студенческий кампус Камская долина

  permkrai.ru

Автономная некоммерческая организация «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» подала две заявки на оформление прав на товарные знаки «Будущее Пармы» и Study in Perm. Согласно сведениям, размещенным на сайте znakoved.ru, оба этих названия предполагается использовать для маркировки электронных устройств и компьютерных комплектующих, полиграфической продукции, одежды, а также для оказания услуг в сфере управления бизнесом, образования и разработки программного обеспечения.

Как сообщили представители дирекции кампуса изданию «Коммерсантъ-Прикамье», регистрация данных брендов обусловлена необходимостью формирования единой стратегии продвижения образовательных учреждений региона, включая восемь вузов, которые будут являться основными бенефициарами межвузовского кампуса. Подчеркивается, что в условиях конкуренции между регионами за привлечение абитуриентов, в том числе из других субъектов РФ и зарубежных стран, продвижение системы высшего образования региона затруднительно без общего бренда. Особо отмечается международный статус бренда Study in Perm.

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» была создана осенью 2024 года с целью управления строительством и дальнейшей деятельностью будущего студенческого кампуса в Перми. Учредителем организации выступило краевое агентство, занимающееся сопровождением концессионных проектов. Руководителем АНО является бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Проект создания межвузовского кампуса международного уровня в Перми разрабатывается с 2018 года. Планируется разместить его в м/р Камская долина, на участке земли площадью более 20 га. В состав кампуса войдут гостиничный комплекс, включающий пятизвёздочные гостиницы для студентов и трёхзвёздочные отели для преподавателей и гостей, учебно-лабораторный корпус, технопарк, научно-образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном и пешеходная галерея с конгресс-холлом. Общий объём инвестиций оценивается в 28,6 млрд руб. Дирекция несёт ответственность за управление проектом, включая все этапы строительства и последующей эксплуатации объекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться