Фестиваль «Свет Белогорья» в Прикамье посетили более 20 тысяч человек
Кульминацией стал концерт семейного дуэта Антона и Виктории Макарских
В Белогорском Свято-Николаевском монастыре состоялся VII всероссийский фестиваль православной культуры под названием «Свет Белогорья», который привлёк около 20 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Особенностью этого года стало прибытие в обитель ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца, доставленного из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Тысячи верующих получили возможность поклониться этой великой реликвии.
Торжеству предшествовала Божественная литургия в Крестовоздвиженском соборе, которую провёл глава Пермской митрополии, Владыка Мефодий.
В богослужении участвовали полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В рамках фестиваля прошёл концерт духовной музыки «Хранитель церкви русской», посвященный святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси. Почетными гостями стали архимандрит Гермоген и иеромонах Фотий. Кульминацией стал концерт семейного дуэта Антона и Виктории Макарских.
Организаторы подчеркивают, что возрождение традиционной культуры является важным условием сохранения национальной идентичности и укрепления духовных основ общества. Фестиваль «Свет Белогорья» демонстрирует успешный способ привлечения людей к изучению и сохранению культурного наследия.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.