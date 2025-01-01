Фестиваль «Свет Белогорья» в Прикамье посетили более 20 тысяч человек Кульминацией стал концерт семейного дуэта Антона и Виктории Макарских Поделиться Твитнуть

В Белогорском Свято-Николаевском монастыре состоялся VII всероссийский фестиваль православной культуры под названием «Свет Белогорья», который привлёк около 20 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Особенностью этого года стало прибытие в обитель ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца, доставленного из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Тысячи верующих получили возможность поклониться этой великой реликвии.

Торжеству предшествовала Божественная литургия в Крестовоздвиженском соборе, которую провёл глава Пермской митрополии, Владыка Мефодий.

В богослужении участвовали полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках фестиваля прошёл концерт духовной музыки «Хранитель церкви русской», посвященный святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси. Почетными гостями стали архимандрит Гермоген и иеромонах Фотий. Кульминацией стал концерт семейного дуэта Антона и Виктории Макарских.

Организаторы подчеркивают, что возрождение традиционной культуры является важным условием сохранения национальной идентичности и укрепления духовных основ общества. Фестиваль «Свет Белогорья» демонстрирует успешный способ привлечения людей к изучению и сохранению культурного наследия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.