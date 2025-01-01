С начала купального сезона в Прикамье утонули 26 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным МЧС Пермского края, с начала открытия купального сезона 2025 года в водоёмах региона утонули 26 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

В ведомстве родителям настоятельно рекомендуют не терять бдительность во время отдыха у воды, не оставлять детей без присмотра и запрещать им купаться в одиночку.

Как подчеркнули в МЧС, распространенное представление о тонущем человеке, отчаянно зовущем на помощь, не соответствует действительности. В реальности, когда человек идёт ко дну, он не способен кричать, так как все силы организма направлены на попытки дышать и выжить.

Один из последних трагических инцидентов на воде произошёл в Суксунском округе Прикамья у водопада Плакун, где группа школьников предприняла попытку переплыть Сылву. Один из подростков начал тонуть, и, несмотря на попытки товарищей помочь ему, спасти его не удалось. Заведено уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.