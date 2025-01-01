«Амкар Пермь» усилил состав, взяв в аренду Линара Шарифуллина Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар Пермь» взял в аренду Линара Шарифуллина, уроженца Нижнекамска, воспитанника местной футбольной школы «Нефтехимик».

Линар Шарифуллин родился 24 октября 2001 года. За его плечами игра в различных командах: в Первой лиге он выступал за «Нефтехимик», а во Второй лиге защищал цвета «Тюмени», «Иртыша» и «Машук-КМВ». В 2023 году в составе «Тюмени» стал победителем Второй лиги. Предыдущие шесть месяцев провёл в «Золоте» за «Машук-КМВ», где регулярно выходил на поле в стартовом составе в 16 играх. По итогам сезона завоевал бронзовую медаль LEON — Второй лиги А.

Соглашение об аренде действует до завершения текущего сезона. 23-летний полузащитник будет играть за пермский клуб под номером 19.

