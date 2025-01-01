Стал известен процент пермяков, считающих, что счёт в кафе на первом свидании должна оплачивать девушка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми преобладает мнение, что счёт в кафе или ресторане во время первого свидания должен оплачивать мужчина, чаще этого мнения придерживаются женщины. Таковы выводы исследования, проведённого платформой SuperJob.

Согласно результатам, 55% женщин и 52% мужчин считают, что мужчина должен оплатить счёт на первом свидании в ресторане, подчеркивая, что «оплата со стороны мужчины доставит девушке удовольствие».

Традиционно этикет предписывает оплату счёта приглашающей стороне, и это мнение поддерживается чаще женщинами (12%), чем мужчинами (8%). Разделение счета пополам находит одобрение у каждого двенадцатого участника опроса, независимо от пола. Оплату по взаимной договоренности поддерживают 3% мужчин и 6% женщин.

Лишь 2% мужчин считают, что оплачивать должна девушка, в то время как среди женщин такой вариант вовсе не получил поддержки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.