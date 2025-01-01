Большинство пермяков не хотят проходить собеседования с ИИ при устройстве на работу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми лишь небольшая часть жителей, около 7%, выражает полное доверие к использованию искусственного интеллекта для проведения собеседований при приёме на работу, сообщает SuperJob. Значительно больше, 43%, допускают ограниченное применение компьютерных алгоритмов на этом этапе, в то время как другая половина, также 43%, категорически против подобной практики.

Полностью готовы пройти собеседование с ИИ вместо специалиста по кадрам 12% опрошенных, а еще 28% скорее согласны на такой формат. Комментарии респондентов показывают, что для одних это связано с любопытством к новым технологиям, в то время как другие видят в этом способ избежать предвзятости, присущей человеческой оценке. Однако, 24% настроены крайне негативно, а 36% скорее против такого подхода, выражая недоверие и опасения, что это может свидетельствовать о неуважительном отношении к соискателям.

Мужчины проявляют больше скепсиса по отношению к ИИ в собеседованиях, чем женщины, среди которых чаще встречаются сторонницы ограниченного использования новых технологий.

Молодые люди до 35 лет чаще допускают частичное использование ИИ на собеседованиях по сравнению с более старшим поколением.

Люди с высшим образованием чаще поддерживают идею использования ИИ в качестве помощника рекрутера, но не как полную замену человека, чем те, кто имеет среднее профессиональное образование. При этом, готовность пройти интервью с ИИ у респондентов с высшим образованием ниже, чем у тех, кто имеет среднее специальное образование.

