На дне рождения Соликамска выступит Стас Костюшкин Празднование состоится 23 августа Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Александра Русанова

В администрации Соликамска состоялось заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 595-летия города, которое совпадает с Днём шахтёра.

Как рассказал глава округа Александр Русанов, 22 августа в Боровой на территории «Сользавода» для посетителей будут организованы театрализованные представления в формате экскурсий и концертная программа. Теплоход под названием «Юнга Камы» откроет трёхдневный цикл речных прогулок, отправляясь от пристани в Слободе солеваров. Если позволит погода, будет организован подъём на воздушном шаре.

Центральное празднование запланировано на 23 августа. Главная сцена будет размещена на Воскресенской площади, где в 14:30 начнётся концертная программа. Праздничные мероприятия также пройдут и на других площадках города. Вечером на главной сцене выступят известные артисты – Мария Зайцева и Стас Костюшкин. Завершающего фейерверка не планируется. Полная программа праздничных мероприятий будет опубликована в ближайшее время.

24 августа для жителей и гостей города будут организованы экскурсии по историческому центру. Кроме того, «Сользавод» в дневное время предложит сборные экскурсионные группы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.